В Орле выписали штраф на 120 тысяч за мусор на дороге

4.7.2019 | 15:12 ЖКХ, Новости

Виновными признаны одно юрлицо и два должностных лица.

Многочисленные нарушения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления выявила Орловская транспортная прокуратура. Как сообщили в этом ведомстве, они были обнаружены при проверке деятельности структурных подразделений ОАО «РЖД», ЛО МВД России на станции «Орел» и администрации города Орла.

«Установлено отсутствие контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов, договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, не назначены лица, ответственные за деятельность в области обращения с отходами», — пояснили в транспортной прокуратуре.

Кроме того, на участках полосы отвода железной дороги в Орле и Залегощенском районе было зафиксировано 5 фактов сброса на почву твердых коммунальных отходов. По результатам проверки прокуратурой было внесено 5 представлений, в результате чего три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, одно юридическое лицо и два должностных лица были оштрафованы на общую сумму 120 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2019 год

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