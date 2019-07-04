В Орле выписали штраф на 120 тысяч за мусор на дороге

Виновными признаны одно юрлицо и два должностных лица.

Многочисленные нарушения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления выявила Орловская транспортная прокуратура. Как сообщили в этом ведомстве, они были обнаружены при проверке деятельности структурных подразделений ОАО «РЖД», ЛО МВД России на станции «Орел» и администрации города Орла.

«Установлено отсутствие контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов, договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, не назначены лица, ответственные за деятельность в области обращения с отходами», — пояснили в транспортной прокуратуре.

Кроме того, на участках полосы отвода железной дороги в Орле и Залегощенском районе было зафиксировано 5 фактов сброса на почву твердых коммунальных отходов. По результатам проверки прокуратурой было внесено 5 представлений, в результате чего три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, одно юридическое лицо и два должностных лица были оштрафованы на общую сумму 120 тысяч рублей.

ИА «Орелград»