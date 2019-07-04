В «Орловском полесье» усач угодил в ловушку

В национальном парке пойман опасный вредитель хвойных деревьев.

Насекомое было обнаружено в ходе мониторинга карантинного фитосанитарного состояния лесных насаждений с использованием феромонных ловушек. Они были установлены на территории национального парка «Орловское Полесье» в Хотынецком и Знаменском районах.

Как пояснили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, ранее там была определена карантинная фитосанитарная зона площадью 32732 га. Именно в ней в ловушки угодили вредители леса.

Речь идет о двух насекомых-родственниках: черном сосновом усаче (Monochamus galloprovincialis) и большом черном еловом усаче (Monochamus urussovii). Их доставили в Орел, где видовая принадлежность жуков была подтверждена экспертами ФГБУ «ЦНМВЛ».

«Усачей рода Monochamus по праву считают опасными вредителями деревьев хвойных пород, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Они интенсивно заселяют ослабленные и срубленные деревья, ветровал, бурелом, неокоренные лесоматериалы, крупные порубочные остатки. Заселенные вредителями деревья гибнут».

Кроме того, они являются переносчиками очень опасного карантинного вредителя — сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus.

ИА «Орелград»