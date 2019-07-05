Орловец наказал соседей за исцарапанный их детьми автомобиль

Суд обязал родителей возместить причиненный материальный ущерб

Гражданское дело было рассмотрено судом Северного района города Орла. Это была уже апелляционная инстанция. Изначально спор рассмотрел мировой суд.

Как сообщили в Северном райсуде, иск подал местный житель. Он заявил, что в июле 2017 года соседские дети повредили его автомобиль. В тот день истец находился на даче. Около девяти часов вечера он подошел к своей машине и обнаружил «многочисленные повреждения лакокрасочного покрытия кузова в виде царапин».

Мужчина провел собственное расследование. Сосед по дачному участку рассказал ему, что видел, как двое детей другого соседа подходили к машине и дергали за ручки дверей, пытаясь их открыть. На этом расследование было закончено. Автовладелец провел экспертизу, чтобы оценить стоимость ремонта.

«В суде апелляционной инстанции несовершеннолетние дети признали факт причинения механических повреждений автомобилю, — пояснили в суде Северного района. — Мировой судья пришел к выводу, что вред подлежит возмещению только отцом».

Однако суд апелляционной инстанции вынес новое решение о взыскании суммы ущерба солидарно с обоих родителей провинившихся детей.

ИА «Орелград»