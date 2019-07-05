Озвучены детали льготной ипотечной программы «Орелстроя»

Чиновники, топ-менеджеры застройщика и Сбербанка рассказали, кто сможет участвовать в программе

Как уже рассказывал «Орелград», в Орловской области начала действовать программа по субсидированию ставки ипотечных кредитов. Соглашение, которое заключили Сбербанк и ПАО «Орелстрой», позволяет жителям взять ипотеку по ставке от 6,7% годовых.

Реализация программы стала возможной, потому что застройщик, банк и областные власти договорились компенсировать по 1% от исходной минимальной ставки (9,7%), сказал управляющий орловским отделением Сбербанка Ярослав Скирта. Таким образом и получился показатель в 6,7%.

Главный исполнительный директор строительного холдинга «Орелстрой» Дмитрий Сучков рассказал, что под программу попадают все перспективные площадки и точечные застройки компании. Но в доме на улице Игнатова взять льготную ипотеку нельзя – все квартиры уже распроданы, с сожалением отметил топ-менеджер.

«ПАО «Орёлстрой» всегда позиционировал себя, как социально ответственную компанию. Скоро нам исполнится 76 лет. Все эти годы мы создаём комфортное, качественное и доступное жильё. Участие в этой программе – очередной шаг на встречу нашим гражданам. Именно поэтому мы пошли на субсидирование ипотечной ставки, поддержав инициативу Правительства Орловской области. Чтобы орловцы и те, кто желает жить в нашем регионе, могли улучшить свои жилищные условия, мы не только предоставляем широкий перечень домов для выбора, но и множество наших дополнительных опций. В том числе это улучшенная отделка квартир класса «комфорт», встроенная кухонная мебель и техника. Мы стремимся к тому, чтобы, оформив ипотеку, новосёлы могли просто заехать с личными вещами в комфортную, обустроенную квартиру», — отметил Сучков.

Для получения сниженной процентной ставки нужно получить сертификат в департаменте строительства Орловской области, отметила представитель администрации региона Юлия Меркулова. При этом можно сначала согласовать ипотеку, а уже потом обратиться за сертификатом. Документ не является гарантией, что кредит одобрят, добавила Меркулова.

Право принять участие в программе имеют:

жители аварийных домов;

многодетные семьи (двое и более детей);

ветераны боевых действий;

инвалиды и семьи с детьми-инвалидами;

бюджетники;

официально трудоустроенные орловцы;

граждане, у которых родились дети позже 1 января 2018 года;

супруги (или один из родителей в неполной семье) моложе 40 лет;

участники госпрограммы по переселению соотечественников в РФ.

ИА «Орелград»