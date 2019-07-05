Под Орлом «Форд» врезался в дерево и загорелся

Пострадали два человека

В Орловской области автомобиль «Форд Фокус» врезался в дерево и загорелся, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария случилась 4 июля в 20:05. Иномарка ехала по трассе «Дмитровск-Кромы-Соломино-Плоское». Установлено, что 69-летний водитель не выбрал безопасной скорости и потерял управление. Автомобиль съехал с дороги, врезался в дерево и загорелся.

«В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир «Форд Фокус», но оба от госпитализации отказались, — указано в сводке.

ИА «Орелград»