Стало известно, где в Орловской области чаще всего умирают от рака

Среднеобластной уровень смертности от рака превышен в 14 районах

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, в 2017 году в Орловской области от злокачественных новообразований умерло 1896 человек, в 2018-м – 1955. Показатель смертности в целом по региону составил 253,65 случая на 100 тысяч жителей в 2017 году и 262,5 – в 2018-м.

Такие сведения приведены в паспорте региональной программы по борьбе с онкологией, на днях утвержденной правительством региона. Сообщается, что среднеобластной уровень смертности от рака был превышен в 12 муниципальных районах.

Наиболее неблагополучным в этом отношении стал Сосковский район, в котором на каждые условные 100 тысяч жителей пришлось по 331,86 случая смерти от злокачественных новообразований. Далее следуют Краснозоренский (328,59), Дмитровский (326,01), Колпнянский (319,61), Новосильский (318,85), Шаблыкинский (299,91), Верховский (290,51), Корсаковский (287,01), Залегощенский (282,2), Глазуновский (269,52), Кромской (266,15), Мценский (260,96), Покровский (257,26) и Троснянский (255,3) районы.

В остальных муниципальных образованиях показатель оказался ниже среднего. Например, в Орле он составляет 245,11 случая смерти от ЗНО на каждые 100 тысяч горожан. Наиболее благополучным оказался Малоархангельский район с показателем смертности 188,49.

ИА «Орелград»