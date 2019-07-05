В Лужках в аварии пострадал водитель без прав

5.7.2019 | 12:46 Новости, Происшествия

Он не уступил дорогу фуре.

В Лужках 20-летний водитель «Газели» пострадал в ДТП с грузовиком МАЗ, сообщили в УГИБДД по Орловской области. У молодого человека не было прав.

Инцидент произошел 4 июля в 22:50 на улице 6-й Орловской дивизии. При выезде на улицу Поселковую парень не уступил дорогу грузовику МАЗ с полуприцепом, который ехал со стороны М-2.

«В результате ДТП водитель т/с ГАЗ-2705 получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлен в БУЗ ООКБ, после осмотра госпитализирован», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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