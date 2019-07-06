Орловцам пригрозили изъятием земли

Участки отберут, если они не используются по назначению.

С грозным предупреждением выступило управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Оно напомнило жителям указанных регионов, что земли сельскохозяйственного назначения должны использоваться. Иначе владельцам грозит ответственность.

Штраф для граждан составляет от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч. Закон предусматривает и крайнюю меру. Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, участок может быть изъят в судебном порядке у недобросовестного собственника, который не использует его для ведения сельского хозяйства в течение трех и более лет подряд с момента выявления в рамках государственного земельного надзора факта неиспользования.

Такой же порядок применяется, если участок используется с нарушением законодательства, «повлекшим за собой существенное снижение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения или причинение вреда окружающей среде».

«Собственники участков, землепользователи и арендаторы при использовании земель сельхозназначения обязаны не допускать зарастание, захламление твердыми коммунальными отходами и иные нарушения, которые могут повлечь порчу плодородного слоя почвы», — пояснили в ведомстве.

Отметим, что в первом квартале 2019 года специалистами Орловского отдела государственного земельного надзора было проконтролировано 2861,6 га земель сельскохозяйственного назначения. Они провели 69 контрольно-надзорных мероприятий и выявили 60 нарушений на площади 2698,1 га. По итогам проверок было составлено 60 административных протоколов, общая сумма наложенных штрафов составила 761 тысячу рублей.

Всего за первый квартал на территории Орловской области было выявлено 2697 га неиспользуемых, заросших сорной и древесной растительностью земель сельскохозяйственного назначения. После проверок в сельскохозяйственный оборот было вовлечено 135 га земли. Остальные площади охвачены предписаниями.

ИА «Орелград»