Орловская чиновница прикарманила 320 тысяч, незаконно повысив себе зарплату

Против экс-главы сельского поселения возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело о присвоении казенных средств уже направлено в суд вместе с утвержденным обвинительным заключением. Его в отношении теперь уже экс-главы Студеновского сельского поселения Хотынецкого района.
Как сообщили в прокуратуре Орловской области, женщину обвиняют в незаконном использовании своего служебного положения. Согласно предъявленному обвинению она издала незаконное распоряжение и увеличила размер своего денежного содержания.
«В результате незаконных действий ей незаконно было выплачено из бюджета поселения более 320 тысяч рублей, — считают в надзорном ведомстве. — Хотынецким межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о преступлении коррупционной направленности».
Материалы уже поступили в суде для рассмотрения.
ИА «Орелград»