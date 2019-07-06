Прокуратура согласилась с выводами КСП о хищениях в «Орелоблэнерго»

По мотивам очередной проверки возбуждено дело о мошенничестве.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, проверка была проведена после того, как в это надзорное ведомство свой акт передала Контрольно-счетная палата региона. Аудиторы еще в 2018 году вскрыли в АО «Орелоблэнерго» немало финансовых нарушений, и прокурорам предстояло дать правовую оценку. Выводы КСП во многом нашли подтверждение.

«Установлено, что АО «Орелоблэнерго» были заключены 16 договоров подряда, в том числе 5 – с единственным поставщиком, для приобретения оборудования и выполнения строительных, пуско-наладочных работ, а также замене фонарей уличного освещения в городе Орле, — сообщили в прокуратуре области. — Общая сумма договоров составила 81 млн рублей. При этом работы на сумму более 8 млн. рублей были выполнены силами и средствами самого «Орелоблэнерго», а денежные средства за данные работы необоснованно перечислены на расчетные счета подрядных организаций».

В надзорном ведомстве считают, что эти действия причинили госпредприятию крупный ущерб. Что касается денег, то ими «должностные лица «Орелоблэнерго» и подрядных организаций распорядились по своему усмотрению».

Сейчас идет следствие – итогом проверки стало возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Прокуратура уже подала заявление о возмещении ущерба с виновных.

ИА «Орелград»