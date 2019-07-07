Клычков обновил состав комиссии по помилованию

Ходатайствовать о помиловании будут другие люди.

Глава Орловской области Андрей Клычков внес изменения в указ об образовании комиссии по вопросам помилования при губернаторе. Она действует с 2002 года, когда ее председателем был назначен Николай Паршиков, ректор института искусств и культуры.

Согласно указу в положение о комиссии внесены правки технического характера, Кроме того, ее состав заметно обновился. В частности, членом комиссии, как правило, назначался орловский архиепископ. В предыдущем составе был, например, митрополит Орловский Антоний.

Свои полномочия он уже сложил, и из списка членов комиссии его вычеркнули. Представлять Орловскую епархию будет иерей Серафим Юрашевич. Пост председателя комиссии сохранен за Ириной Сафоновой, возглавляющей Союз женщин Орловской области. Всего в составе – 13 человек.

Комиссия по вопросам помилования при губернаторе Орловской области является постоянно действующим консультативным органом. Ее задачей является предварительное рассмотрение ходатайств о помиловании осужденных и подготовке для главы региона заключения о целесообразности применения акта помилования.

Состав комиссии обновляется на одну треть один раз в два года. Не менее двух третей состава комиссии формируется из представителей общественности. Членами комиссии могут быть граждане, проживающие на территории Орловской области, пользующиеся уважением у населения и имеющие безупречную репутацию.

ИА «Орелград»