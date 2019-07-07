Под Орлом кассир «нагрела» свою фирму на сотни тысяч рублей

7.7.2019 | 16:54 Новости, Общество

Жительницу Ливен признали виновной в присвоении чужих средств.

Дело было рассмотрено судом Ливенского района. Перед ним предстала местная жительница, работавшая в одном из ООО кассиром. Было установлено, что за полтора года работы она похитила у предприятия без малого 330 тысяч рублей.

Схема хищения была простой. Кассир неоднократно выдавала сотрудникам фирмы крупные суммы на некие рабочие нужды. Руководство ей доверяло, поэтому не проверяло электронную отчетность. Этим и воспользовалась злоумышленница.

Она вносила изменения в расходные кассовые ордера, искусственно завышая суммы выданных работникам денег. Разницу клала в свой карман. В суде она признала свою вину полностью. Ее наказали штрафом в размере 350 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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