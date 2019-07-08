Под Орлом перевернулся «Тигуан», пострадал ребенок

8.7.2019 | 12:31 Новости, Происшествия

Госпитализация не потребовалась.

В Орловской области на трассе М-2 «Крым» перевернулся автомобиль «Фольксваген Тигуан». Пострадал 9-летний мальчик, сообщили в регуправлении ГИБДД.

Авария случилась 7 июля в 16:20 на объездной Орла. Внедорожник ехал со стороны Белгорода в сторону Москвы и на 358-м километре не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет.

Пострадавшего мальчика, который был пассажиром «Тигуана», доставили в детскую областную больницу. Ему не потребовалась госпитализация.

ИА «Орелград»

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