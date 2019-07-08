В Орле на Московской разбился BMW, пострадали трое

Автомобиль на большой скорости врезался в столб

В Орле автомобиль BMW на высокой скорости вылетел с дороги и врезался в столб. Пострадали три человека, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Авария случилась в субботу, 6 июля, в 5:10. Иномарка ехала со стороны Северного района, и на повороте к остановке «Гипсовый комбинат» водитель не справился с управлением. Машина наехала на бордюр, а затем влетела в столб.

Травмы получили 28-летний водитель и два пассажира — мужчины 37 и 35 лет. Водителя госпитализировали в больницу им. Семашко, а пассажиров отпустили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»