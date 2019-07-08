В Орле вакцинировали сотни иностранцев

В регионе проводится иммунизация против кори.

Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, так называемая подчищающая иммунизация против кори проводится по постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Этот документ был издан в марте 2019 года в связи с выявлением большого количества случаев заболеванию корью в ряде регионов страны.

Такие факты были зарегистрированы и в Орловской области. Проверки показали, что зачастую носителями опасного заболевания являются трудовые мигранты, прибывшие к нам из-за рубежа.

По оперативным данным в Орловской области против кори привит 3831 человек, в том числе 395 иностранных граждан, прибывших в Россию на работу.

«Целью подчищающей иммунизации является формирование прочного коллективного иммунитета, который позволит надежно защитить население от коревой инфекции, предупредить распространение инфекции на территории области», — уточняет управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Ведомство также напоминает руководителям предприятий и организаций о необходимости иммунизации против кори иностранных граждан и сотрудников.

ИА «Орелград»