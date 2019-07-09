Клычков предложил орловцам обсудить реконструкцию сквера Ермолова

Встреча назначена на 10 июля и состоится в 15 часов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков пригласил жителей Орла обсудить скандальный проект благоустройства сквера Ермолова. Встреча главы региона с гражданами состоится 10 июля в 15 часов — прямо в сквере.

Клычков напомнил, что Сбербанк готов выделить 150 млн рублей на проекционный фонтан, аналогов которому «всего два в стране», и благоустройство прилегающей территории. Губернатор пригласил в сквер Ермолова и сторонников, и противников проекта.

«Знаю, что есть люди, которые не согласны с предложенной концепцией. Моя принципиальная позиция заключается в том, что эти мнения надо слышать и уважать, а уже по итогам, взвесив все «за» и «против», принимать окончательное решение, — написал Клычков в соцсетях. — Считаю, что именно в таком открытом формате общения мы сможем учесть все сложности проекта и не допустить ошибок».

ИА «Орелград»

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