Орловец пришел в полицию и заявил, что зарезал друга

9.7.2019 | 12:30 Новости, Происшествия

В Троснянском районе рассмотрели дело несостоявшегося убийцы.

Житель Троснянского района был признан судом виновным по ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, осужденный едва не зарезал своего друга. В ходе пьяного конфликта он ударил потерпевшего ножом в шею и скрылся с места преступления. Однако именно несостоявшийся убийца помог жертве выжить.

Он вернулся в дом потерпевшего и помог доставить его в медицинское учреждение. А затем добровольно сообщил о преступлении в правоохранительные органы, признал вину и активно участвовал в расследовании и раскрытии преступления.

Прокуратура также выиграла иск о взыскании с осужденного 15 тысяч рублей, которые были затрачены государством на лечение потерпевшего. Деньги отсужены в пользу территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

ИА «Орелград»

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