Орловские медики осмотрели 467 укушенных детей

9.7.2019 | 17:30 Новости, Общество

Все ребята пострадали от атак клещей.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области сообщило, что количество пострадавших от укусов клещей в текущем году достигло 1427 человек. Среди них оказалось 467 детей.

Отметим, речь идет только об официальной статистике, то есть о тех орловцах, которые обратились за помощью в лечебно-профилактические учреждения региона. Многие снимают клещей с себя самостоятельно и не приносят их на исследование.

Между тем, лабораторный анализ клещей, принесенных экспертам пострадавшими, показал, что 16,4 процента из них являются носителями боррелий – потенциальных возбудителей опасного заболевания.

«При исследовании клещей из внешней среды 2,3 процента пулов инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 0,5 процента — гранулоцитарным анаплазмозом человека, — сообщили в управлении Роспотребнадзора. — В текущем сезоне заболевания, передающиеся с укусом клещей, на территории области не зарегистрированы».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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