Под Орлом главбух детского центра оказалась мошенницей

Женщина сначала была уволена, а затем предстала перед судом.

Вступил в законную силу приговор Новодеревеньковского районного суда по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего главного бухгалтера бюджетного учреждения «Новодеревеньковский межрайонный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Азимут». Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

В надзорном ведомстве пояснили, что женщина попалась на мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Факты нарушения законы были вскрыты в ходе прокурорской проверки. Главбух незаконно завышала себе заработную плату. Впрочем, обман был быстро вскрыт. Женщина успела прикарманить чуть более 31 тысячи бюджетных рублей.

В суде она признала вину и раскаялась в содеянном, кроме того добровольно возместила причиненный преступлением ущерб. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

«Ранее с занимаемой должности она была уволена», — добавили в прокуратуре региона.

Напомним, в подобном преступлении обвиняют и экс-главу Студеновского сельского поселения Хотынецкого района. Она прикарманила более 320 тысяч рублей, незаконно повысив себе зарплату. Материалы этого уголовного дела еще рассматриваются судом.

ИА «Орелград»