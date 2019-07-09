Под Орлом «Ниссан» сбил пешехода

Мужчина находился на проезжей части и не собирался ее переходить
В Мценске автомобиль «Ниссан Примера» сбил мужчину, который находился на проезжей части и не собирался переходить. Об этом сообщили в УГИБДД по Орловской области.
Инцидент произошел 9 июля в 2:15 на улице Мира напротив дома №13. Иномарка ехала в сторону улицы Советской.
«В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и каретой скорой помощи был доставлен в приемный покой БУЗ ОО «Мценская ЦРБ», — указано в сводке.
ИА «Орелград»