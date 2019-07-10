На Орловщине появились вакансии с зарплатой 100-160 тысяч рублей

Работодателям требуются рабочие, водители и военные.

Областное управление труда и занятости проанализировало состав вакансий, которые орловские работодатели разместили в общероссийской базе «Работа в России».

Получился своего рода рейтинг востребованности профессий и специальностей. Его лидером оказались подсобные рабочие – в базе данных орловцы разместили 264 такие вакансии.

Далее следуют рабочие по благоустройству территорий (203), а также специалисты (156) по охране труда и технике безопасности, по спутниковым системам навигации, в сфере закупок, газовой службы, call-центра и другое. В ТОП также вошли водители автомобиля (150 вакансий) и военнослужащие младшего командного состава (100).

«В числе самых привлекательных по уровню заработной платы — вакансии на предприятиях сельскохозяйственной сферы, — сообщили в областном управлении труда и занятости. — Так, машинисты солекомбайна в Новодеревеньковском районе могут зарабатывать от 30 до 160 тысяч рублей в месяц. На эти рабочие места работодатель трудоустроит как работников с трудовым опытом, так и без такового. Механизаторам этот же работодатель выплачивает от 11 280 до 100 тысяч рублей».

Другое новодеревеньковское предприятие ищет комбайнера, который согласится на зарплату в размере от 70 до 90 тысяч рублей. Причем работу готовы дать даже иногороднему – работнику оплатят проживание. В Болховском районе механизатор-комбайнер может получить от 15 до 100 тысяч рублей.

«В числе вакансий, имеющих на портале рейтинг наиболее привлекательных, — инженер по автоматизированным системам управления производством, — добавили в управлении. — Это вакансия для человека с высшим образованием и опытом работы системным администратором. Зарплата — от 11,28 до 100 тысяч рублей».

ИА «Орелград»