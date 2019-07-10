Облизбирком подумает, регистрировать ли Дынковича на выборах

Кандидат от КПРФ официально подал документы на регистрацию.

В Орловской области набирает обороты кампания по дополнительным выборам депутата Государственной думы РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 145.

Как сообщает Избирательная комиссия региона, накануне официально подал документы для регистрации Иван Дынкович. Напомним, он представляет КПРФ. Как пояснили в облизбиркоме, ему предстоит пройти обязательную процедуру.

Согласно Федеральному закону № 20-ФЗ окружная избирательная комиссия обязана принять решение не позднее чем через 10 дней после дня приема документов.

Вариантов всего два: комиссия может кандидата зарегистрировать или вынести либо мотивированное решение об отказе в его регистрации.

ИА «Орелград»