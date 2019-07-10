Под Орлом столкнулись ВАЗ и «Фокус»

10.7.2019 | 9:47 Новости, Происшествия

Водитель отечественной легковушки получил травмы.

В Орловской области водитель ВАЗ-2114 пострадал в ДТП с «Форд Фокус», сообщили в регуправлении ГИБДД.

Авария случилась 9 июля в 15:50 на трассе «Ливны-Навесное-Грачев Верх». Отечественная легковушка ехала от деревни Грачев Верх в сторону села Волово. 50-летний водитель допустил столкновение с «Фордом», который ехал впереди.

«В результате столкновения водитель а/м ВАЗ-2114 получил телесные повреждения, госпитализирован в Ливенскую ЦРБ», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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