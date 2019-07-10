Сбросивший соседа из окна орловец признался в убийстве

Расследование продолжается

Как уже рассказывал «Орелград», 6 июля в Северном районе Орла погиб уроженец Донбасса. Его тело нашли под балконом дома №21 по улице Родзевича-Белевича.

Следствие задержало мужчину, с которым погибший вместе снимал квартиру. Силовики считают, что он вытолкнул соседа из окна во время пьяной драки.

Сегодня Следственный комитет сообщил, что 35-летний подозреваемый сознался в совершении преступления. Он подтвердил, что повздорил с соседом и скинул его с балкона. Мужчина скончался от удара об землю.

Расследование уголовного дела об убийстве продолжается.

ИА «Орелград»