Суд арестовал наркомана, зарезавшего женщину на пробежке

Напомним, убийство произошло 7 июля

Суд заключил под стражу 26-летнего жителя Кромского района, который зарезал 60-летнюю женщину в микрорайоне «Болховский». Об этом сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Напомним, тело погибшей было обнаружено в воскресенье, 7 июля, с множественными колото-резаными ранами. Пенсионерка вела активный образ жизни и несколько раз в неделю бегала по лесополосе. Убийца также похитил ее личные вещи.

Силовики нашли вещдоки на месте преступления, допросили свидетелей и родственников погибшей. Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Под тяжестью улик он сознался в содеянном.

Мужчина рассказал, что решил ограбить пенсионерку, потому что увидел у нее на поясе спортивную сумку. Женщина дала налетчику отпор, и тогда он несколько раз ударил ее ножом. После убийства кромчанин забрал ее телефон и фитнес-браслет.

В момент убийства он находился в состоянии наркотического опьянения.

ИА «Орелград»