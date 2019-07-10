В центре Орла водитель сбил девушку и скрылся

10.7.2019 | 9:29 Новости, Происшествия

Обошлось без серьезных травм

Вечером 9 июля в Орле неизвестный водитель сбил 28-летнюю девушку и скрылся с места происшествия, сообщили в УГИБДД по Орловской области.

Инцидент произошел на пешеходном переходе напротив памятника Лескову. В 21:34 девушка шла в сторону сквера Ермолова, и в этот момент ее сбил автомобиль, который ехал от 1-й Посадской. Водитель решил сбежать с места происшествия.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущена», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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