Двое пострадали в ДТП под Орлом

Автомобиль «Ниссан Террано» протаранил «Фольксваген Поло».

В Орловском районе два человека пострадали в столкновении «Ниссан Террано» и «Фольксваген Поло», сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария случилась 10 июля в 10:15 на трассе М-2 «Крым». Установлено, что 68-летний водитель внедорожника ехал со стороны Белгорода к Москве и на 348-м километре протаранил «Фольксваген Поло». Иномарка двигалась впереди в попутном направлении.

Травмы получили 45-летний водитель и 66-летняя пассажирка «Поло». Потребовалась ли им госпитализация, не уточняется.

ИА «Орелград»