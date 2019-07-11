Орловчанок с детьми спросят, при каких условиях они готовы работать

11.7.2019 | 15:51 Новости, Общество

В регионе стартовал опрос общественного мнения.

Анкетирование проводит областное управление труда и занятости. Как пояснили в этом ведомстве, в нем предлагается принять участие женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста. Анкету можно найти на официальном сайте ведомства. После заполнения ее необходимо переслать по указанному на сайте электронному адресу. Контактный телефон в управлении труда и занятости — 55-08-40.

Опрос женщин, желающих совмещать воспитание детей дошкольного возраста с трудом, проводится в рамках подготовки к реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в Орловской области».

Всего респондентам предложено ответить на 11 вопросов. Например, хотели бы вы заниматься предпринимательской деятельностью? Если да, то как: создать малое предприятие или организовать самозанятость?

Другой вопрос: «Желаете ли Вы перед выходом на работу пройти курсы профессиональной переподготовки или повышения квалификации?» Кроме того, орловчанок спросят, нужно ли организовывать комнаты присмотра за детьми в образовательных организациях, в которых организуется профессиональное обучение для мам.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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