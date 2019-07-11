Орловский заключенный оценил свою «отсидку» в полмиллиона

Он потребовал компенсацию за незаконное наказание

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», иск подал заключенный ливенской колонии строгого режима. Он потребовал взыскать с режимного учреждения полмиллиона рублей в качестве компенсации за наказание, которое было назначено ему незаконно.

По данным «УЕ», за злостное нарушение порядка осужденный был водворен в помещение камерного типа на 6 месяцев. Впрочем, отсидел он там лишь чуть более половины срока. Мужчина оспорил наказание, и Ливенский райсуд его требования удовлетворил. Наказание было признано незаконным.

После этого мужчина подал иск о компенсации морального вреда. По его мнению, ему были причинены физические и нравственные страдания, поскольку при «содержании в помещении камерного типа он претерпел многочисленные лишения условий содержания, а именно курил только в определенное время, не мог пользоваться бытовой техникой, большую часть времени находился один в замкнутом пространстве».

Суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать с Российской Федерации в лице ФСИН в пользу осужденного компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей.

ИА «Орелград»