Под Орлом пьяный водитель врезался в машину ДПС

Сотрудник полиции получил травмы

В Орловской области пьяный водитель автомобиля ВАЗ протаранил экипаж ДПС, сообщили в пресс-службе регуправления МВД.

Инцидент произошел 10 июня в 23:40 на 13-м километре трассы «Орел-Тамбов». Нетрезвый 30-летний мужчина ехал в сторону Орла, не справился с управлением и столкнулся со служебной «Ладой Приора». Отечественная легковушка стояла с включенными проблесковыми маячками. После удара «Приора» врезалась в «Шкоду», припаркованную впереди.

В момент аварии в служебном автомобиле находились капитан полиции и водитель «Шкоды», на которого оформляли протокол за нарушение.

«Виновник аварии не имел права управления автомобилем. По результатам медицинского освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения», — указано в пресс-релизе.

Сотрудник полиции был доставлен в больницу. После оказания помощи его отпустили. К медикам также обратился водитель «Шкоды», ему тоже не потребовалась госпитализация. А на водителя ВАЗа могут завести уголовное дело.

ИА «Орелград»