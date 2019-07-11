Участковая Наталья Башкатова отправилась в колонию-поселение

Ей дали два года заключения

Суд в Орле приговорил экс-участковую полиции Наталью Башкатову к двум годам колонии поселения за халатность. Об этом сообщили «Орловские новости» из зала суда.

В течение трех лет Башкатова не сможет работать в полиции. Государственное обвинение просило для нее четыре года тюрьмы. Экс-сотрудница и ее защитник отказались от комментариев.

Дело Натальи Башкатовой

В ведении Натальи Башкатовой находился Огородный переулок, где 17 ноября 2016 года произошло убийство Яны Савчук. Ее забил ногами бывший возлюбленный Андрей Бочков, вытащив даму сердца из салона автомобиля. От полученных травм она умерла на следующий день в больнице.

Дело получило широкий резонанс именно из-за Натальи Башкатовой — в Сети появилась аудиозапись ее разговора с Яной Савчук за часы до трагедии. Она предложила несчастной орловчанке «выехать и описать ее труп» вместо помощи. Бывшая полицейская не признает вину.

Во время следствия Наталья Башкатова заявляла о незаконности возбужденного уголовного дела о халатности «в угоду искаженно сложившему общественному мнению под влиянием СМИ». Участковая утверждала, что добросовестно исполняла свои обязанности. Из полиции ее уволили после начала разбирательства. В УМВД также заявляли о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности ряд начальников Башкатовой.

В 2014 году Наталья Башкатова победила во внутреннем конкурсе УМВД России по Орловской области «Лучший по профессии» в номинации среди участковых.

Обвиненный в убийстве Яны Савчук Андрей Бочков получил 13 лет тюрьмы. Во время оглашения приговора 5 мая 2018 года Бочков попытался покинуть клетку, в которой содержался. Его остановили конвоиры.

ИА «Орелград»