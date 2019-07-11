В колонии под Орлом нашли третий за год квадрокоптер

11.7.2019 | 11:13 Новости, Общество

Запрещенные предметы все чаще пытаются передать за решетку по воздуху.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области, попытка передать запрещенные предметы на территорию режимного учреждения была пресечена 10 июля. Произошло это благодаря заранее полученной оперативной информации.

Канал поставки правонарушитель пытался организовать в воздухе. Он использовал квадрокоптер. Кстати, это уже третий подобный случай в текущем году. Беспилотник был обнаружен на территории промышленной зоны исправительной колонии общего режима №5.

«В ходе осмотра был изъят один сверток, обмотанный скотчем, в котором находились три мобильных телефона и одна карта памяти объемом 2 Гб», — сообщили в управлении ФСИН.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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