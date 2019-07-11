В Орле на выборах в Госдуму применят умные урны

Облизбирком определился с местами размещения КОИБ.

Избирательная комиссия Орловской области приняла решение использование при голосовании на дополнительных выборах депутата Государственной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 145 технических средств подсчета голосов. Речь идет о комплексах обработки избирательных бюллетеней – КОИБ.

Напомним, выборы пройдут 8 сентября 2019 года. Всего в Орловской области насчитывается 713 избирательных участков. Комплексы КОИБ будут использованы на 66 из них, что составляет чуть менее 10 процентов от общего количества участков. Точный перечень также утвержден постановлением облизбиркома.

В ближайшее время предстоит осуществить закупку услуги по обслуживанию КОИБ. Комплексы будут установлены в Орле, Ливнах и Мценске. Общее количество избирателей, которые смогут ими воспользоваться, составляет 143 876 человек. Всего же в голосовании, по данным на текущий момент, имеют право принять участие 632 003 избирателя.

ИА «Орелград»