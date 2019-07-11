В Орле на выборах в Госдуму применят умные урны

11.7.2019 | 17:25 Новости, Политика

Облизбирком определился с местами размещения КОИБ.

Избирательная комиссия Орловской области приняла решение использование при голосовании на дополнительных выборах депутата Государственной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 145 технических средств подсчета голосов. Речь идет о комплексах обработки избирательных бюллетеней – КОИБ.

Напомним, выборы пройдут 8 сентября 2019 года. Всего в Орловской области насчитывается 713 избирательных участков. Комплексы КОИБ будут использованы на 66 из них, что составляет чуть менее 10 процентов от общего количества участков. Точный перечень также утвержден постановлением облизбиркома.

В ближайшее время предстоит осуществить закупку услуги по обслуживанию КОИБ. Комплексы будут установлены в Орле, Ливнах и Мценске. Общее количество избирателей, которые смогут ими воспользоваться, составляет 143 876 человек. Всего же в голосовании, по данным на текущий момент, имеют право принять участие 632 003 избирателя.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования