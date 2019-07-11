В Орле осуждена банда, напавшая на квартиру

Вступил в законную силу обвинительный приговор по делу о разбое.

Как сообщили в Железнодорожном районном суде города Орла, приговор вынесен в отношении четверых ранее судимых граждан Алешкина, Сидорова, Дворянинова и Галанова.

Их признали виновными в совершении группового разбойного нападения с незаконным проникновением в жилище с применением ножа. Они напали на жителя Орла в апреле 2018 года.

Следствием и судом было установлено, что вечером подельники, предварительно сговорившись и распределив между собой роли, ворвались в квартиру дома по улице Спивака. Разбойники избили хозяина и его гостя, а затем, угрожая ножом, отобрали у них деньги, сотовый телефон и ценные вещи.

Алешкин и Галанов вину признали частично, Сидоров и Дворянинов вину не признали. Впрочем, все они были признаны виновными. С учетом прежних судимостей они приговорены к лишению свободы сроком от семи с половиной до девяти лет.

Алешкин и Сидоров будут отбывать сроки в исправительной колонии особого режима, Галанов и Дворянинов — в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»