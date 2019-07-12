Орловский чиновник задолжал подрядчикам и схлопотал крупный штраф

12.7.2019 | 9:37 Новости, Общество

Глава поселения заплатит 30 тысяч рублей государству.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, к административной ответственности по постановлению прокурора Орловского района привлечен глава Неполодского сельского поселения. Мужчину наказали штрафом в размере 30 тысяч рублей за нарушения законодательства о госзакупках.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что ранее администрация поселения заключила ряд муниципальных контрактов на оказание услуг. Однако вовремя подрядчики – индивидуальные предприниматели и юридические лица – оплату не получили, хотя свои обязательства выполнили.

Задолженность перед ними превысила 535 тысяч рублей. Дело было заведено по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд).

Прокуратура также внесла в адрес главы поселения представление об устранении нарушений закона. Погашение задолженности по исполненным контрактам находится на контроле, заверили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»

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