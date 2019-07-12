Орловская полиция отказалась возбуждать дело против «Цериха»

Менеджеры лопнувшего банка могут уйти от ответственности.

Как сообщает федеральное издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, орловская полиция отказалась повторно возбуждать уголовное дело о растрате, злоупотреблениях и преднамеренном банкротстве.

Речь идет об орловском банке «Церих», который в начале 2016 года был лишен лицензии. Затем арбитражный суд признал его банкротом. Конкурсным управляющим стало государственное Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Вместе с Банком России оно уже третий год просит наказать бывших менеджеров лопнувшего банка.

«Регуляторы заявляют о том, что незадолго до конца работы «Церих» выкупал долги «технического юрлица» у ростовского Капиталбанка (почти одновременно лишившегося лицензии), а также давал ему межбанковские кредиты и выводил средства на его счета, — пишет «Коммерсант». — Уголовное дело уже закрывалось, но после жалоб АСВ и привлечения силовиков из Москвы орловская полиция возобновляла проверку».

Издание также сообщает, что АСВ всю первую половину 2019-го года добивалось возбуждения нового дела уже по трем статьям УК: растрата (ст. 160 УР РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196) и злоупотребление полномочиями (ст. 201).

ИА «Орелград»