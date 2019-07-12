В Орле начали выдавать разрешения на добычу дичи

Желающие всего за 650 рублей могут получить право на охоту

Как сообщает управление экологического надзора и природопользования Орловской области, стартовала кампания по выдаче разрешений в общедоступные охотничьи угодья Орловской области. Для этого необходимо показать охотничий билет единого федерального образца и оплатить государственную пошлину в размере 650 рублей.

В ведомстве отметили, что в этом году в Орловской области охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь открывается с 10 августа и продлится по 15 ноября. Охота на боровую дичь разрешается в период с 17 августа по 31 декабря 2019 года.

Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями осуществляется в следующие сроки:

на болотно-луговую дичь – в период с 25 июля по 15 ноября 2019 года;

на боровую, полевую и степную дичь – в период 5 августа по 31 декабря 2019 года.

Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников.

ИА «Орелград»