В Орле начали выдавать разрешения на добычу дичи

12.7.2019 | 14:04 Новости, Общество

Желающие всего за 650 рублей могут получить право на охоту

Как сообщает управление экологического надзора и природопользования Орловской области, стартовала кампания по выдаче разрешений в общедоступные охотничьи угодья Орловской области. Для этого необходимо показать охотничий билет единого федерального образца и оплатить государственную пошлину в размере 650 рублей.

В ведомстве отметили, что в этом году в Орловской области охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь открывается с 10 августа и продлится по 15 ноября. Охота на боровую дичь разрешается в период с 17 августа по 31 декабря 2019 года.

Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями осуществляется в следующие сроки:

  • на болотно-луговую дичь – в период с 25 июля по 15 ноября 2019 года;
  • на боровую, полевую и степную дичь – в период 5 августа по 31 декабря 2019 года.

Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования