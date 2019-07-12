Вдовин без труда поднял скамейку и завалил урну

Вице-спикер проверил ход ремонта дворов в Орле

Как сообщили в пресс-службе орловского облсовета, первый вице-спикер заксобрания Михаил Вдовин проверил благоустройство территорий на своем округе. Он побывал во дворе домов №18 по ул. Машкарина, №77а по ул. Автовокзальной и в парке «Ботаника».

Двор на Машкарина еще не принят. Вдовин нашел несколько недостатков: ему «без особых усилий» удалось демонтировать урну и приподнять одну из скамеек. Они должны быть прочно зафиксированы. Подрядчик – ООО «Асфальтоукладчик» — пообещал устранить замечания в кратчайшие сроки.

«В принципе, мы получили очень хороший двор. Надеемся, что жители в ближайшие 5 — 6, а может 10 лет, забудут про ямы на дорогах. Подрядчик даёт гарантию 4 года. Асфальт прошел не только лабораторные испытания, но и проверку погодными условиями. Прошедшие дожди показали, что водные потоки уходят со двора. Луж нет, а значит, все уклоны соблюден», — поделился впечатлениями политик.

Двор на Автовокзальной понравился Вдовину меньше, хоть и прошел приемку. Вице-спикер обнаружил, что рабочие оставили после себя разбросанную землю. Детской площадки во дворе нет, как и цветов в клумбах.

ИА «Орелград»