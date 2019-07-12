Жук утащил 200-литровую бочку из гаража под Орлом

В результате его обвинили в покушении на кражу.

Уголовное дело о тайном хищении чужого имущества, совершенном с незаконным проникновением в хранилище, рассмотрел суд Мценского района. Перед ним предстал местный житель по фамилии Жук.

Было установлено, что в апреле 2019 года, будучи в состоянии опьянения, он забрался в один из гаражей на территории в ГСК «Метеор» в Мценске. Через проем в крыше злоумышленник похитил различное имущество владельца, в том числе несколько автомобильных колес и бочку объемом 200 литров.

Похищенное Жук сложил вблизи гаража. Унести все с собой он не успел, так как был пойман на месте. В судебном заседании Жук согласился с обвинением и признал вину. Его наказали 360 часами обязательных работ.

ИА «Орелград»