Жук утащил 200-литровую бочку из гаража под Орлом

12.7.2019 | 11:31 Новости, Общество

В результате его обвинили в покушении на кражу.

Уголовное дело о тайном хищении чужого имущества, совершенном с незаконным проникновением в хранилище, рассмотрел суд Мценского района. Перед ним предстал местный житель по фамилии Жук.

Было установлено, что в апреле 2019 года, будучи в состоянии опьянения, он забрался в один из гаражей на территории в ГСК «Метеор» в Мценске. Через проем в крыше злоумышленник похитил различное имущество владельца, в том числе несколько автомобильных колес и бочку объемом 200 литров.

Похищенное Жук сложил вблизи гаража. Унести все с собой он не успел, так как был пойман на месте. В судебном заседании Жук согласился с обвинением и признал вину. Его наказали 360 часами обязательных работ.

ИА «Орелград»

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