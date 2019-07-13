Ремонт моста в Болхове обернулся проблемами

Каждый раз во время дождя его затапливает. Вода стекает под соседние дома

Ливень, который прошел в Болхове 12 июля, затопил Синицын мост в Болхове, недавно открытый после реконструкции. Местная жительница рассказала «Орелграду», что так происходит после каждого дождя. Проблемы — результат некачественного ремонта.

Сливы на мосту не работают, потому что один находятся выше, чем середина моста, а другой засорен, объяснила собеседница издания. На фото и видео, которые опубликованы в паблике «Подслушано Болхов», видна огромная лужа. Помимо того, что она не позволяет пешеходам пройти через переправу — их обрызгивают проезжающие машины — существует и более глобальная проблема: вода стекает к двум соседним домам и постоянно затапливает их.

Во время ремонта строители плохо утрамбовали асфальт, и он постепенно разрушается, образуются выбоины. При этом по мосту не проезжают грузовые автомобили.

«Многие жители помнят как долго они ждали, когда откроют обновлённый мост, который называют жители его «Синицыным». Но то, какой он после открытия, создаётся впечатление, что его делали по принципу «и так сойдёт». И спустя то время, которое прошло с того дня — открытия, — жителям он доставляет в большей части дискомфорт — пешеходу и автомобилисту — чем удобство, — написано в паблике. — Городским властям, ответственным за эту часть инфраструктуры города, стоит обратить внимание на это место».

Синицын мост размыло после паводка в июле 2017 года. Областные власти выделили на его ремонт 4,8 млн рублей из Дорожного фонда региона. Реконструкция длилась около года, и в ноябре 2018 года обновленный объект торжественно открыл губернатор Андрей Клычков.

Вскоре стали вскрываться недоделки — обрушились перила. Болховским властям пришлось чинить их наспех.

ИА «Орелград»