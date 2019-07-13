Следопыты покинули «Орловское полесье»

13.7.2019 | 15:39 Новости, Общество

В национальном парке завершился турслет.

Как сообщают «Братство православных следопытов» и Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в национальном парке «Орловское полесье» прошел межрегиональный туристический слет следопытов «Феодоровский городок». Он проводится ежегодно по решению Священного Синода. Раньше его проводили в разных городах страны, но с 2017 года он «прописался» в Орловской области.

Слет проходил с 30 июня по 11 июля. В нем приняли участие около 80 человек из Москвы, Орла, Тулы и Костромской области. Ребята сформировали следопытские патрули и распределили роли. В командах были свои медики, летописцы, завхозы, повара, саперы, скалолазы и другие.

«В дни работы «Феодоровского городка» следопыты участвуют в обширной спортивной программе — для них проходят занятия по скалолазанию, катанию на велосипедах, лазертагу, водному и пешему туризму, выживанию на природе, прохождению следопытских испытаний «Робинзонада» и «Три орлиных пера», — сообщили в Орловской митрополии РПЦ. — Кроме того, под открытым небом проводятся занятия по основам православия, следопытским специальностям».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования