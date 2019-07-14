Под Орлом нашли здание-призрак

14.7.2019 | 16:02 Новости, Общество

За целый год никто так и не заявил на него права.

Как сообщили в Колпнянском районном суде, речь идет об административном нежилом здании площадью 59,6 квадратных метра, расположенном в деревне Покровка.

Оно никому не принадлежит, не состоит ни у кого на балансе и постепенно разрушается, так как следить за ним некому. Здание-призрак было обнаружено чуть более года назад. Тогда же по заявлению администрации Карловского сельского поселения оно было принято на учет в управлении Росреестра по Орловской области.

«В течение года после постановки здания на учет как бесхозяйный объект недвижимого имущества никто своих прав не заявил, — сообщили в районном суде. — Спор о праве отсутствует».

Так как никто прав не заявил, местные власти подали заявление о признании права муниципальной собственности на этот объект. Оно было удовлетворено.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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