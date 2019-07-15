Орел отметился единственным самовыдвиженцем на выборах в Госдуму

На данный момент в Орле принять участие в выборах решили пять человек.

Избирательная комиссия Орловской области сообщила, что 12 июля 2019 года в 24 часа завершился период представления в окружные избирательные комиссии уведомлений о самовыдвижении кандидатов на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы.

Напомним, выборы пройдут 8 сентября 2019 года в четырех одномандатных округах, в том числе в Орловской области по избирательному округу № 145. По данным ЦИК России, только в Орловской области один кандидат уведомил о своем самовыдвижении. В остальных округах за депутатский мандат будут бороться партийцы.

Единственным в стране самовыдвиженцем оказалась пенсионерка Марина Прокофьева. На данный момент у нее имеется четыре потенциальных конкурента: представитель «Коммунистической партии Коммунисты России» Михаил Орлов, представитель КПРФ Иван Дынкович, представитель ЛДПР Роман Неверов и представитель партии «Яблоко» Валерий Чудо.

Список может пополниться. Кандидаты, выдвинутые политическими партиями, должны представить в окружную избирательную комиссию документы не позднее 24 часов 23 июля 2019 года.

ИА «Орелград»