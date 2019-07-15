Суд признал законным штраф для «Красного & Белого»

Спор орловского Роспотребнадзора и торговой сети дошел до апелляции.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже оставил без изменения решение орловского арбитража по заявлению ООО «Альфа Владимир».

Ранее специалисты управления Роспотребнадзора по Орловской области по жалобе бдительного гражданина провели проверку магазина «Красное & Белое», расположенного в Орле на набережной Дубровинского.

В результате были выявлены нарушения законодательства о реализации табачных изделий. Выяснилось, что рядом находится Центр дополнительного образования «Формула успеха». Расстояние от магазина до этого учреждения оказалось меньше, чем минимум, установленный федеральным законодательством.

На управляющую компанию магазина было заведено административное дело, сумма штрафа составила 31 тысячу рублей. «Альфа Владимир» оспорило постановление Роспотребнадзора в суде и потребовало признать его незаконным.

Однако арбитраж уже двух инстанций встал на сторону государственного контролирующего органа.

ИА «Орелград»