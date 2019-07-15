В Орле отдали под суд фальшивомонетчика

15.7.2019 | 9:08 Новости, Общество

Дело сбытчика поддельных банкнот рассмотрит Кромской райсуд.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации) возбуждено в отношении ранее судимого жителя Троснянского района.

При задержании у него дома была обнаружена фальшивая купюра номиналом 5000 рублей. Как следует из обвинения, это всего лишь одна из шести подделок, которые были у мужчины. Пять других он успел сбыть, покупая дешевый товар и получая сдачу.

Следствие установило, что фальшивки обвиняемый получил от человека, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Материалы уже направлены в Кромской районный суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что обвинительное заключение по данному делу утвердил первый заместитель прокурора Орловской области Андрей Хамошин.

ИА «Орелград»

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