Мы состарили орловских топов в FaceApp. Смотрите, что получилось

16.7.2019 | 17:00 Важное, Новости, Политика

Так бы выглядела региональная политика лет через 20.

Пользователи интернета развлекаются приложением FaceApp — оно позволяет увидеть себя в старости. К #faceappchallenge присоединяются звезды шоу-бизнеса, кино и спорта. «Орелград» решил применить «пожилой» фильтр к первым лицам Орловской области.

Например, Андрей Клычков выглядит так, как будто заставил фонтанами весь Орел, но медики все еще работают за гроши.

Леонид Музалевский и еще 20 лет спикерства.

А вот и самый ворчливый старик региона.

Вадим Тарасов очень долго сидел над цифрами.

А вот и Вадим Соколов.

Дмитрий Бутусов и опыт в сельском хозяйстве.

Денис Блохин все еще не прошел детектор лжи.

Иван Залогин. Сколько в медицину ни вкладывай — от старости не уйти.

Давайте к депутатам. Михаил Вдовин ждет реставрации дома Лизы Калитиной.

Уверены: и такой Олег Кошелев будет отличным каратистом.

Руслан Перелыгин станет похожим на американского политика.

Андрей Куцын.

Василий Иконников стал похож на однопартийца Владимира Бортко, режиссера и кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга.

А вот мэр Орла Василий Новиков. На Екатерину Данилевскую мы не накладывали фильтр — вообще-то это неприлично.

Владимир Негин ищет диссидентов во фракции.

Теперь Иван Дынкович может решать за народ.

Глава администрации Орла Александр Муромский, понимаешь!

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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