Мы состарили орловских топов в FaceApp. Смотрите, что получилось

Так бы выглядела региональная политика лет через 20.
Пользователи интернета развлекаются приложением FaceApp — оно позволяет увидеть себя в старости. К #faceappchallenge присоединяются звезды шоу-бизнеса, кино и спорта. «Орелград» решил применить «пожилой» фильтр к первым лицам Орловской области.
Например, Андрей Клычков выглядит так, как будто заставил фонтанами весь Орел, но медики все еще работают за гроши.
Леонид Музалевский и еще 20 лет спикерства.
А вот и самый ворчливый старик региона.
Вадим Тарасов очень долго сидел над цифрами.
А вот и Вадим Соколов.
Дмитрий Бутусов и опыт в сельском хозяйстве.
Денис Блохин все еще не прошел детектор лжи.
Иван Залогин. Сколько в медицину ни вкладывай — от старости не уйти.
Давайте к депутатам. Михаил Вдовин ждет реставрации дома Лизы Калитиной.
Уверены: и такой Олег Кошелев будет отличным каратистом.
Руслан Перелыгин станет похожим на американского политика.
Андрей Куцын.
Василий Иконников стал похож на однопартийца Владимира Бортко, режиссера и кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга.
А вот мэр Орла Василий Новиков. На Екатерину Данилевскую мы не накладывали фильтр — вообще-то это неприлично.
Владимир Негин ищет диссидентов во фракции.
Теперь Иван Дынкович может решать за народ.
Глава администрации Орла Александр Муромский, понимаешь!
ИА «Орелград»