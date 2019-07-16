Под Орлом убийцу пенсионера отдали под суд

16.7.2019 | 9:14 Новости, Происшествия

Инцидент произошел 4 марта этого года

Следственный комитет по Орловской области объявил о передаче в суд уголовного дела жителя Троснянского района. Его обвиняют в убийстве 60-летнего односельчанина.

Как уже рассказывал «Орелград», инцидент произошел 4 марта в селе Никольское. Мужчина пришел домой к односельчанину, которого невзлюбил, и застрелил его из ружья, а затем сбежал.

Погибший раньше работал в Москве, а в Троснянский район переехал около трех лет назад. Пенсионер не злоупотреблял алкоголем и в принципе был состоятельным, но убийца ничего не украл.

Убийство было раскрыто в кратчайшие сроки. Преступник признал вину и раскаялся.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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