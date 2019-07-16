Под Орлом установят взрыв-памятник

16.7.2019 | 16:02 Новости, Общество

Место для размещения необычной композиции выберут всем миром.

Как сообщает администрация города Ливны, в райцентре дан старт публичным обсуждениям. Горожанам предложено выбрать место для установки необычного памятного знака.

В мэрии пояснили, что он будет изготовлен в форме взрыва. Выполнят его из металлических осколков времен Великой Отечественной войны, найденных поисковиками на территории города.

Для размещения памятного знака власти предложили два места: на улице Воронежской в слободе Беломестной на «Братской могиле воинов» и на выезде из города в районе моногаровского сада.

«Просим вас не оставаться равнодушными и высказать свои предложения по размещению данного памятного знака», — призывает ливенская мэрия.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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