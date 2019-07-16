В Орле бывшим заключенным предложили работу

16.7.2019 | 11:45 Новости, Общество

Освободившиеся из колоний орловцы получили консультации.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, в первом полугодии 2019 года специалисты областной службы занятости проконсультировали более 200 заключенных, находящихся в местах лишения свободы. Им рассказали, что любой из них после освобождения может обратиться в госорганы за помощью в трудоустройстве. Для бывших заключенных это всегда большая проблема.

«По состоянию на 1 июля текущего года за содействием в поиске подходящей работы в центры занятости Орловской области обратились 67 вчерашних заключенных, — сообщили в управлении. — 11 человек были признаны безработными, им назначено пособие по безработице. Шестеро были трудоустроены».

Еще четверо бывших заключенных воспользовались услугой по социальной адаптации. С ними провели тестирование для «выявления способностей и профессиональных склонностей». Трех человек направили учиться на бухгалтера, водителя погрузчика и электромонтажника.

«Обратиться за помощью и ухватиться за протянутую руку или проигнорировать такую возможность — право выбора остается за тем, кто вернулся из мест исполнения наказания», — заключили в управлении труда.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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