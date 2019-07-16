В Орле прокуроры уличили Росгвардию в нарушениях

По итогам проверки три человека понесли наказание.

Подробности сообщает Орловская транспортная прокуратура. Нарушения были выявлены в сфере государственного контроля. Проверка была проведена в Управлении федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Орловской области.

Сообщается, что были нарушены нормы Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В частности, «недостатки» были вскрыты при проведении нацгвардейцами плановой выездной проверки и оформлении ее результатов в отношении предприятия железнодорожного транспорта.

«Так, в приказе о проведении проверки отсутствовали сведения об административных регламентах органа государственного контроля и печать, заверяющая подпись должностного лица, — пояснили в транспортной прокуратуре. — В акте проверки неверно определено место и время проведения проверки. Также были допущены нарушения при внесении должностными лицами органа контроля сведений в Единый реестр проверок».

В результате было внесено представление, после рассмотрения которого три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»